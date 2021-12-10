ТЦ в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств в торговых центрах Новосибирска после сообщений о их минировании, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В пятницу в новосибирских СМИ и соцсетях появилась информация, об эвакуации нескольких торговых центров, в частности ТРЦ "Галерея" в центре Новосибирска, из-за сообщения о минировании.

"Специальные службы провели регламентированные мероприятия по обследованию зданий, в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правоохранительные органы проводят расследование по установлению причастных к распространению ложных сообщений.