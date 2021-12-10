СК возбудил дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения бродячей собаки на ребенка в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на ребенка бродячей собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила Врадий.

Следствием установлено, что 7 декабря в поселке КФЗ Раменского городского округа на детской площадке бродячая собака подбежала к мальчику и стала кусать его. Ребенок был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие допросило мать ребенка, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. "Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций", - добавила представитель ГСУ.