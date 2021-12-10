Суд в Воронеже приговорил к 17 годам колонии мужчину за удар отверткой в глаз полицейского

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 40-летнего Виталия Кулишенко, который в январе ударил в глаз отверткой полицейского. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на срок один год и шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.

23 января в селе Заброды Калачеевского района Воронежской области экипаж дорожно-патрульной службы обнаружил съехавший в кювет автомобиль с пьяным водителем. Сотрудник ДПС предложил водителю пройти в патрульной машине освидетельствование на состояние опьянения, но уже на сиденье в служебной машине Кулишенко внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на месте водителя 30-летнему инспектору ДПС, ранив ему правую глазницу и повредив ткани головного мозга. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Воронежской области, мужчина попытался нанести удары отверткой и другому инспектору ДПС. "Своими преступными действиями Кулишенко причинил одному из инспекторов ДПС телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.