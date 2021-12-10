Полиция возбудила дело в отношении мужчины, стрелявшего из ружья по дому в Калуге

КАЛУГА, 10 декабря. /ТАСС/. Житель Калуги открыл стрельбу из ружья с балкона по многоквартирному дому, в результате происшествия пострадавших нет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по Калужской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, в дежурную часть УМВД по городу Калуге поступило ряд сообщений от граждан о том, что в одной из квартир жилого дома раздаются хлопки, похожие на выстрелы, после которых на улицу вышел мужчина с оружием в руках. "По версии правоохранителей, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в своей квартире, а также с балкона в сторону жилого дома, расположенного напротив, после чего проследовал на улицу. В результате стрельбы никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.