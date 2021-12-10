В Петербурге реконструировали теплотрассу, ранее залившую кипятком улицу Есенина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты ГУП "ТЭК СПб" реконструировали 11 метров теплотрассы, залившей в эту среду горячей водой улицу Есенина. Полноценное теплоснабжение 44 зданий, прервавшееся из-за аварии, полностью восстановлено, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Теплоэнергетики заменили 11 м трубопровода. Работы были закончены в 01:00 10 декабря. В настоящее время теплоснабжение 44 зданий, оказавшихся в зоне дефекта, восстановлено в полном объеме до границ балансовой принадлежности ГУП "ТЭК СПб", - рассказали в пресс-службе.

Во время ремонта горячая вода подавалась в здания по резервной схеме, для сохранения тепла жилищным службам было рекомендовано поставить дома на проток.

Трубы на улице Есенина в Петербурге проложили в 1999 году, эксплуатироваться они должны были до июня 2022 года. Как отметили в "ТЭК СПб", до октября 2024 года в рамках адресно-инвестиционной программы планируется полностью реконструировать трубопровод от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Трубопровод диаметром 600 мм на улице Есенина в Петербурге прорвало днем 8 декабря, тогда температура в городе опустилась до -13 градусов по Цельсию. В результате аварии на теплотрассе горячей водой была залита проезжая часть улицы, был изменен маршрут троллейбуса № 13. Также из-за происшествия на месте получил ожоги рабочий, когда выставлял заграждения.