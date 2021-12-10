В Омске задержали мужчину, сбившего после ссоры в кафе двух человек

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который после ссоры в кафе специально сбил двух человек, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Один из потерпевших умер в больнице.

"В настоящее время благодаря эффективному взаимодействию следствия с подразделениями Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области и СОБР Управления Росгвардии по Омской области обвиняемый, находивший в розыске, задержан и заключен под стражу", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 6 декабря в центре Омска сбил на пешеходном переходе двух мужчин, после чего скрылся. Один из пострадавших был госпитализирован, впал в кому и скончался. Второй мужчина проходит амбулаторное лечение с переломом лучевой кости.

По версии следствия, причиной происшествия стал словесный конфликт в кафе. "Когда мужчины покинули заведение, обвиняемый сел за руль своего автомобиля, совершил на них наезд, после чего бросил машину и скрылся в неизвестном направлении", - пояснили в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц общеопасным способом.