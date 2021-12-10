Ребенок погиб при пожаре под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в доме в поселке Шувакиш под Екатеринбургом. По одной из версий причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение в дежурную часть об обнаружении четырехлетнего мальчика поступило от бригады скорой помощи в 15:10 (13:10 мск). Врачи уже были бессильны спасти малыша. По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, малыш мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям", - сказал он.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР уточнили, что организовали доследственную проверку. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка не имеется. Точные причины смерти ребенка и возгорания устанавливаются.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что семья в органах системы профилактики на учете не состоит. Надзорный орган также начал проверку.