AFP: в Нигерии в мечети боевики убили девять человек

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек были убиты боевиками в мечети в центральной части Нигерии. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя полиции штата Нигер Балу Курьяса.

По его словам, группа вооруженных лиц напала 8 декабря на деревню Баре. "Боевики открыли огонь по мечети, убив девять человек, еще несколько получили ранения", - отметил Курьяса. Между тем, по словам местного жителя Амаду Хамису, которые передает AFP, в деревне были убиты 16 человек.

В район переброшены дополнительные силы полиции, ведется поиск боевиков. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.