{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: в Нигерии в мечети боевики убили девять человек

Идет поиск боевиков

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек были убиты боевиками в мечети в центральной части Нигерии. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя полиции штата Нигер Балу Курьяса.

По его словам, группа вооруженных лиц напала 8 декабря на деревню Баре. "Боевики открыли огонь по мечети, убив девять человек, еще несколько получили ранения", - отметил Курьяса. Между тем, по словам местного жителя Амаду Хамису, которые передает AFP, в деревне были убиты 16 человек.

В район переброшены дополнительные силы полиции, ведется поиск боевиков. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Теги
Нигерия
Спецавтомобиль УФСИН в Пензе сбил двух подростков
По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу для обследования, угрозы их жизни нет
Читать полностью