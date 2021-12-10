Бастрыкин возбудил дело на судью Воронежского облсуда из-за ДТП с припаркованной машиной

ТАСС, 10 декабря. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой по факту аварии с припаркованной на тротуаре машиной, сообщается на сайте ведомства.

"Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело в отношении судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщили в СК.

По данным следствия, летом 2020 года Козиева в Воронеже на автомобиле Volkswagen Touareg превысила скорость, а при перестроении съехала на тротуар и столкнулась с припаркованной машиной ВАЗ-21150. В результате аварии водитель ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму. Материалы процессуальной проверки по факту ДТП с участием судьи были переданы в центральный аппарат после личного приема Бастрыкиным родных пострадавшего.

Следствием проведены сложные комиссионные медицинские и автотехнические судебные экспертизы. Согласно экспертным заключениям, Козиева располагала технической возможностью предотвратить столкновение путем своевременного торможения и соблюдения скоростного ограничения, однако этого не сделала.