Подельника главаря тамбовской ОПГ Дрокова освободили по УДО

ВОЛОГДА, 10 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Вячеслав Дроков, приговоренный ранее к 21 году строгого режима за участие в организации тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина), орудовавшей в Санкт-Петербурге, в пятницу отпущен на свободу условно-досрочно, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Шекснинский районный суд Вологодской области 29 ноября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дрокова, отбывшего две трети срока в 19 лет за организацию преступного сообщества. Решение суда обжаловано не было и сегодня вступило в силу. Сегодня до 12:00 Дроков был выпущен из ФКУ-17 Вологодской области на условно-досрочное освобождение", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Действовавшая в Петербурге в конце 1990-х - начале 2000-х тамбовская преступная группа считалась одной из самых влиятельных. Ее участники занимались убийствами, в том числе заказными, рэкетом, разбоями и иными тяжкими преступлениями.

По версии следствия, участники банды, которой руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Следователи считают, что фигуранты дела подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее на стадии предварительных судебных слушаний было прекращено за истечением сроков давности уголовное преследование по делам о рейдерских захватах недвижимости Петербургского нефтяного терминала, универсама "Пулковский", кондитерской фабрики имени Н. К. Крупской в отношении участников преступной группировки. В марте 2019 года на скамье подсудимых остались два предполагаемых организатора преступного сообщества - Барсуков и Дроков. Барсуков был признан виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорен к 24 годам лишения свободы. Дрокова приговорили к 21 году в колонии строгого режима, а также к штрафу 1 млн рублей. Позднее суд сократил обоим срок лишения свободы на полгода.