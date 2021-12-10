Экс-замглавы Щелковского района Подмосковья получила 4 года за хищение 11,3 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего замруководителя администрации Щелковского района Подмосковья Наталью Тамбову за хищение 11,3 млн рублей к четырем годам колонии. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

"Суд приговорил Тамбову к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать в государственных и муниципальных организациях должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Суд установил, что Тамбова, используя свое служебное положение, перечислила из бюджета более 2,3 млн рублей на расчетный счет подконтрольной фирмы за якобы оказанные услуги по ряду контрактов. Также она похитила свыше 9 млн рублей, полученных в 2017-2019 гг. сотрудниками администрации в виде премий.