Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

СОФИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Областной суд города Стара-Загора оставил в пятницу под арестом гражданина России Сергея Зоненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, и двух членов его семьи - жену и сына, являющихся гражданами Литвы. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Болгарии Владимир Чертков, который присутствовал на заседании суда.

"Суд Стара-Загора принял в пятницу решение оставить Зоненко и членов его семьи под стражей. Это решение будет обжаловано в апелляционном суде Пловдива", - сообщил Чертков.

Газета "24 Часа" сообщает, что судья согласился с мнением прокуратуры о том, что ученый-оружейник, который руководил направлением "кумулятивные боеприпасы" на болгарском заводе "Арсенал", оставшись на свободе, может скрыться от следствия и покинуть страну. Сам ученый обвинения в свой адрес категорически отрицает.

О задержании россиянина 7 октября сообщила областная дирекция полиции города Стара-Загора. Отмечалось, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России работали на военном заводе "Арсенал", а их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции. Все они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. Часть документов, по утверждению следствия, была обнаружена в машине подозреваемых. С 17 сентября трое иностранных сотрудников завода были в отпуске, из которого на работу не вернулись.