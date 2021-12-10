В Липецке мужчина лишился пальцев руки в результате выстрела

ТАСС, 10 декабря. Полицейские в Липецке задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в выстреле из ружья в 28-летнего жителя города, из-за чего он лишился пальцев. Возбуждены два уголовных дела, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Липецкой области.

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Липецку поступило сообщение о причинении огнестрельного ранения кисти правой руки 28-летнему мужчине. С места происшествия пострадавший был гдоставлен в отделение травматологии медицинского учреждения. Мужчине была произведена ампутация двух пальцев правой руки, еще два пальца были отстрелены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УМВД по региону, пострадавший пояснил, что на улице неизвестный обвинил его в оскорблении сына-подростка и навел на него оружие, а когда мужчина попытался отвести его рукой в сторону, прозвучал выстрел. Как уточняется в сообщении полиции, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого, в ходе обыска у него дома нашли обрез ружья и 19 патронов, по факту чего возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.