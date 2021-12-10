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В двух департаментах Франции объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений

Речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи и Ланды

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Французские власти объявили красный - наивысший - уровень опасности в двух департаментах на северо-западе страны из-за опасности наводнений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте национальной метеорологической службы Meteo France.

Речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи и Ланды.

По данным Meteo France, в девяти департаментах страны и Андорре объявлен желтый уровень угрозы в связи с угрозой дождей, наводнений, снегопадов, гололедицы, а также схода лавин в горной местности.

Как сообщает телеканал BFM, власти рассматривают возможность эвакуации жителей из подтопленных районов. Паводки вызывают перебои в электроснабжении и движении транспорта.

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