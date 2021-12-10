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СК возбудил дело после смерти ребенка в стоматологической клинике в Петербурге

Инцидент произошел в медучреждении Приморского района города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту смерти ребенка в частной стоматологической клинике Приморского района города, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. 

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