В ДТП во Владимирской области погибли два человека

ТАСС, 11 декабря. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир получил травмы в ДТП, произошедшем в пятницу вечером в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada при прохождении правого поворота не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения и, съехав в кювет, совершила наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажир погибли на месте дорожного происшествия, еще одна пассажир 2003 года рождения доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, авария произошла на 6-м км дороги Великодворье - Барсуки вечером в пятницу в Гусь-Хрустальном районе.