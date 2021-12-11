СМИ: в Ливане локализовали пожар, приведший к взрывам в лагере палестинских беженцев

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожар в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана, который стал причиной нескольких мощных взрывов на складе оружия, локализован. Об этом в пятницу сообщил радиостанции Sawt lebnan представитель радикального движения ХАМАС.

"Спасатели сейчас локализовали очаги возгорания, чтобы не допустить распространения пожара на соседние жилые дома", - сказал он.

Представитель ХАМАС также отметил, что пожар, который привел к взрывам на принадлежащем движению оружейном складе, вспыхнул сначала в расположенной рядом мечети. Оттуда пламя перекинулось на помещение, где хранилось оружие и боеприпасы.

Ранее новостной портал Alnashra проинформировал, что, по предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, при этом несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии. В свою очередь телеканал Al Arabiya, который ссылается на очевидцев, сообщил, что среди жителей лагеря есть не только раненые, но и погибшие, их численность уточняется.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва и полностью блокировали лагерь Бурдж аш-Шимали, который находится в окрестностях города Тир (82 км от Бейрута). Туда направлены следователи из военной прокуратуры.

Всего в Ливане насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.