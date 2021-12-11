Около 200 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в Иркутске

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Возгорание обшивки здания произошло в субботу утром в Иркутске в торговом центре "Версаль". Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из здания были эвакуированы около 200 человек, пострадавших нет.

"Сегодня в 11:47 (06:47 мск) в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре снаружи здания торгового центра "Версаль". На момент прибытия пожарных из здания торгового центра были эвакуированы около 200 посетителей и работников центра", - сообщили в пресс-службе.

Площадь пожара, который был потушен сотрудниками ТЦ, составила 2 кв. м. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС вскрывают конструктивные элементы обшивки здания в поисках скрытых очагов возгорания.

По предварительным данным, причиной возгорания стала проводка. Дознаватели МЧС проводят проверку по факту грубого нарушения правил пожарной безопасности, которое привели к инциденту.