Fox: торнадо обрушился на склад Amazon в Иллинойсе

ТАСС, 11 декабря. Десятки человек оказались под завалами после частичного обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) из-за торнадо. Об этом в пятницу сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на власти.

Согласно его сведениям, в здании могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели. На данный момент сообщения о пострадавших не поступали.

В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.