В доме на Суворовском проспекте в центре Петербурга произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Тридцать спасателей борются с пожаром, который возник утром в субботу в одной из квартир в доме на Суворовском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

"11 декабря в 08:31 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Суворовский проспект, дом 43/45. В квартире горела обстановка на площади 45 кв. метров. В 08:57 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис", - рассказали в управлении.

В 09:40 мск пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, номер 1-Бис снят, работа по тушению ведутся по номеру пожара 1, добавили в управлении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 30 человек личного состава.

По данным администрации Центрального района, оперативно прорабатывается вопрос о временном размещении жителей дома. Организовано горячее питание в здании районного отделения ЗАГСа, расположенном рядом.