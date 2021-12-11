Пожар в жилом доме на площади 200 кв. м тушат на Сахалине

ТАСС, 11 декабря. Спасатели ликвидируют пожар в трехквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составляет 200 кв. м, сообщается в субботу на сайте управления МЧС по Сахалинской области.

"11 декабря в 15:52 (07:52 мск) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании одноэтажного трехквартирного жилого дома на улице 3-я Набережная, 1. <…> В 16:33 (08:33 мск) пожар локализован, ведутся работы по его полной ликвидации. Огнем уничтожены две квартиры и крыша над третьей. Общая площадь пожара 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Первый пожарный расчет прибыл через семь минут, дом горел на площади 80 кв. м. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных.

В тушении участвуют 13 сотрудников и три единицы техники МЧС. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливаться после полной ликвидации пожара.