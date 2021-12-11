В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в субботу утром в Санкт-Петербурге из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Гидрометцентр сообщает, что 11 декабря с 5 часов утра на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. "Желтый" - второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Предупреждение будет действовать до 5 часов 12 декабря", - говорится в сообщении.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на машинах из-за высокого риска ДТП.

Ранее о напряженных погодных условиях предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Он отмечал, что низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях - проводах, деревьях, дорогах и тротуарах. Гололедные явления будут сохраняться в течение субботы и ночи воскресенья. Днем в воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега.