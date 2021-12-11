В ДТП в Белгородской области погиб один человек

ТАСС, 11 декабря. Один взрослый погиб и четверо детей пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Белгородской области, сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы УМВД по региону.

"Водитель Renault Duster погиб на месте происшествия, его четыре несовершеннолетних пассажира в возрасте 15 и 14 лет получили телесные повреждения", - сказал он.

По предварительным данным, около 09:00 мск в субботу на 89-м км автодороги Короча - Губкин в Белгородской области 49-летний водитель автомобиля Renault Duster не предоставил преимущество на повороте автомобилю Scania с прицепом, в результате чего произошло столкновение. "Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.