Дело возбудили в Саратовской области по факту сексуального насилия над девочкой

ТАСС, 11 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, которой не исполнилось двух лет. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении 36-летнего ранее судимого жителя города Ершов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь в возрасте одного года семи месяцев и пятилетнего сына. "Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле", - говорится в сообщении.

Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь.

Следствие даст юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики.