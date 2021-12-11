Без электричества в Новгородской области остаются 142 населенных пункта

ТАСС, 11 декабря. Более 1,5 тыс. жителей 142 населенных пунктов Новгородской области остаются без электричества, в том числе 105 населенных пунктов, в которых проживает 1 072 человека, попали в зону отключения минувшей ночью, сообщила пресс-служба администрации Новгородской области.

"На 10 утра 11 декабря без электричества остаются 142 населенных пункта, 1 521 человек, из них 105 населенных пунктов, 1072 человека - это прирост за ночь. Ночью занимались развозом генераторов по точкам, сейчас ведется работа по их подключению", - привела пресс-служба слова главного инженера Новгородского филиала "Россетей" Сергея Карпова на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В частности, 449 человек находятся без центрального электроснабжения более суток, из них 255 обеспечены электричеством посредством использования дизельных генераторов, остальные будут обеспечены генераторами в ближайшее время. Одной из основных проблемных точек является Любытинский район, где без света остались 371 человек и два социально значимых объекта: ФАП и детский сад в деревне Дрегли. Ряд отключений со значительным километражем повреждений имеется в Солецком районе, более 300 человек остаются без света в Маловишерском районе.

По словам Карпова, происходит перегруппировка сил, часть бригад из тех районов, где ситуация стабилизировалась, переведены в Крестецкий, Окуловский, Любытинский, Маловишерский и Солецкий районы. Выведена 101 ремонтная бригада общим составом 427 человек, работает 114 единиц техники.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин акцентировал внимание на то, что в настоящее время по области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, идет ледяной дождь, ситуация остается сложной, и очевидно, что "рвется там, где давно не было ремонта". По данным ГУ МЧС, в области действует аэромобильная группировка, за последние два дня обнаружено 62 обрыва ЛЭП. Дополнительная группировка, прибывшая из Санкт-Петербурга, продолжает работать на территории области.

Ранее сообщалось, что на восстановление энергоснабжения в регион привлечены бригады энергетиков из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми. Губернатор Новгородской области по просьбе энергетиков с 8 декабря ввел режим ЧС в Боровичском, Крестецком и Окуловском районах.