Сотрудника ДПС Подмосковья уволили из-за подозрения в незаконной охоте в Калужской области

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудника ДПС Московской области уволили из органов внутренних дел из-за подозрения в незаконной охоте в Калужской области. Об этом ТАСС в субботу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение из ОМВД России по Жуковскому району Калужской области о том, что сотрудник ДПС ОГИБДД МУ МВД, находившийся в Калужской области в свободное от службы время, подозревается в незаконной охоте", - сказала она.

Петрова добавила, что следственные органы приняли процессуальное решение. "По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - отметила начальник пресс-службы подмосковной полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за убийство оленя на особо охраняемой территории недалеко от деревни Барсуки под Калугой задержали 34-летнего старшего лейтенанта ГИБДД Дениса Долматова, 31-летнего пристава Игоря Косцова и их товарища Михаила Габядтинова. Все они живут в Московской области. У подозреваемых изъяли ружье, более 40 патронов, топор, сани.