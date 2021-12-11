В Татарстане сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, вышедших на тонкий лед на Волге

ТАСС, 11 декабря. Сотрудники МЧС в Республике Татарстан спасли трех рыбаков, вышедших на тонкий лед на Волге, сообщили в пресс-служба МЧС России.

"Днем 11 декабря поступило сообщение о том, что на реке Волга вблизи поселка Камское Устье трое рыбаков не могут выбраться со льда в 250-300 м от берега, кругом промоины и полыньи, боятся идти. Один из мужчин попытался перебраться через полынью, но не смог перепрыгнуть и провалился в воду, его вытащили два других рыбака. Спасатель и инспектор ГИМС на СВП эвакуировали трех рыбаков с тонкого льда", - говорится в сообщении.

От медицинской помощи мужчины отказались. На рыбаков, двое из которых оказались жителями Марий Эл, составили протокол об административном правонарушении по ст. 3.10 КоАП РТ о запрете выхода на лед толщиной менее 7 см. Штраф по данной статье составляет от 1,5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что в результате понижения температуры воздуха активизировался процесс формирования толщины льда на водоемах республики. Озера, пруды, малые и крупные реки затянулись льдом, однако на крупных реках - Волге, Каме, Свияге, Вятке - в русловой части имеются промоины, лед неоднородный из-за неустойчивой погоды и осадков. В МЧС призывают рыбаков соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед.