Под Калугой на незаконной охоте застрелили оленя

ТАСС, 11 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории "Таруса" в Калужской области. Инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) из Московской области застрелил пятнистого оленя, сообщила ТАСС в субботу представитель пресс-службы следственного управления СК по региону.

"34-летний житель Московской области, являвшийся инспектором ДПС одного из отделов МВД Московской области, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - сообщила она.

По ее данным, в ночь на 9 декабря 34-летний мужчина на особо охраняемой территории госкомплекса "Таруса" в Жуковском районе Калужской области выстрелил из винтовки в голову самца пятнистого оленя, после чего мужчину на месте настигли работники комплекса, которому был нанесен ущерб на 300 тыс. рублей.

"Животное погибло. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты. Следователи СК России проводят необходимые следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления", - сообщила представитель пресс-службы следственного управления СК по региону.

Как ранее сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сотрудник ДПС уволен из органов внутренних дел из-за подозрения в незаконной охоте в Калужской области. "По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - отметила начальник пресс-службы подмосковной полиции.