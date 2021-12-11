Три человека погибли при пожаре в Медвежьегорске в Карелии

ТАСС, 11 декабря. Три человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в городе Медвежьегорске в Карелии. Возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия по факту обнаружения на месте пожара тел троих граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в ночь на 11 декабря в квартире жилого дома на улице Горького в Медвежьегорске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и тела еще двух неустановленных граждан. Проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.