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Более 20 домов и ТЦ остались без электричества из-за аварии на сетях в Екатеринбурге

Восстановлением электроснабжения занимаются три бригады

ТАСС, 11 декабря. Частичное отключение электроснабжения произошло в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского района, а также микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга из-за повреждения на сетях, сообщили ТАСС в пресс-службе ОАО "МРСК Урала". Всего в зоне отключения находится более 20 многоквартирных домов и торговый центр "Омега".

"Сегодня в 17:26 (15:26 мск) в сетях "Россети Урал"-"Екатеринбург" было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения жителей Орджоникидзевского района в микрорайоне Уралмаш, квадрат улиц Ильича-Индустрии-Восстания-Победы-проспект Космонавтов, а также потребителей микрорайона Эльмаш на пересечении улиц Краснофлотцев-Шефская. Всего в зоне отключения находится более 20 жилых домов", - сообщили в компании, не уточнив количество отключенных потребителей.

Согласно открытым данным, в зоне отключения также находится торговый центр "Омега". В компании отметили, что на месте работают три бригады, в течение двух часов потребители из многоквартирных домов будут запитаны по резерву. Причиной нарушения электроснабжения стало повреждение кабельной линии 10 кВ. Не исключается вероятность стороннего вмешательства. Причины инцидента будут выясняться дополнительно.

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