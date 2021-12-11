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Человек погиб при столкновении автомобиля с автобусом в Ульяновской области

Пассажиры автобуса не пострадали

ТАСС, 11 декабря. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Ульяновской области, в результате водитель автомобиля погиб. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

"По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 (мужчина, 1994 года рождения) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, в салоне которого находились пять пассажиров. После столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель "Жигулей" скончался, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло вечером на 115 км автодороги Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское. Автобус следовал по маршруту Ульяновск - Инза.

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