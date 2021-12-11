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Центр по примирению сообщил о четверых раненых при обстреле сирийских военных

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранено четверо сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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