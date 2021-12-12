Жители трех многоэтажек в Барнауле остались без воды и тепла из-за аварии

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Жители трех пятиэтажных домов в Барнауле Алтайского края остались без горячей воды и тепла из-за аварии, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.

"Накануне вечером по улице Северо-Западная, 54 был обнаружен провал дорожного полотна, произошел выход воды на проезжую часть. Выход воды был устранен, но обнаружено аварийное повреждение диаметром 76 мм. В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения оказались три дома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, сколько человек проживают в этих домах, однако известно, что они пятиэтажные.

"В ходе работ по устранению аварии было обнаружено еще одно повреждение. В настоящее время ведется замена пяти метров трубы. На месте происшествия работают две аварийные бригады Барнаульской теплосетевой компании. Ориентировочно работы должны завершить к 19:00 местного времени (15:00 мск)", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным мэрии, угрозы разморожения жилых домов нет. На место аварии доставлены обогреватели, которыми в случае необходимости могут воспользоваться жильцы.

В Барнауле в воскресенье утром температура воздуха составляет минус 11 градусов.