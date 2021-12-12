Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком во Владимирской области

ТАСС, 12 декабря. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на трассе "М7 Волга" во Владимирской области. Водитель и четверо пассажиров легковушки погибли, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino. В результате ДТП погибли водитель автомобиля "ВАЗ" и четверо его пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, происшествие произошло около 05:00 на 323-м километре автодороги "М7 Волга" на территории Гороховецкого района. В пресс-службе ТАСС уточнили, что детей среди погибших нет.