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Обновлено 

Число погибших при взрыве в доме на Сицилии достигло двух

Семь человек считаются пропавшими без вести
© EPA-EFE/FRANCESCO RUTA, архив

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Два человека - мужчина и женщина - погибли в результате взрыва в жилом доме в городе Равануза на острове Сицилия. Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, после обнаружения тела мужчины минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

Агентство уточняет, что семь человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Ранее сообщалось, что две женщины были обнаружены живыми.

Как заявил мэр городка с населением чуть более 10 тыс. человек Кармело Д’Анджело, детей среди пропавших без вести не числится.

Согласно предварительным данным, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Как сообщала ранее газета Giornale di Sicilia, в результате взрыва по меньшей мере 12 человек числились пропавшими без вести.

В новость были внесены изменения (10:40 мск) — обновлены данные о погибших.

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