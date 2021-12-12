На востоке Китая четверо погибли после того, как их грузовое судно потерпело крушение

ТАСС, 12 декабря. По меньшей мере четыре человека погибли, еще семеро пропали без вести после того, как их грузовое судно потерпело крушение недалеко от порта Яньтай в восточно-китайской провинции Шаньдун. Об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное спасательное бюро.

По данным агентства, спасатели получили сообщение о крушении в 4:43 по местному времени (23:43 мск в субботу). Из 14 членов команды, находившихся на борту судна во время инцидента, погибли четверо, еще семеро пропали без вести. Остальных троих удалось спасти.

На поиски пропавших были высланы спасательные катер и вертолет.