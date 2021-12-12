Следствие рассматривает три версии причины крушения вертолета в Хакасии

ТАСС, 12 декабря. Причиной крушения 10 декабря вертолета Robinson R66 в Хакасии, в котором погиб пилот, могли стать неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, а именно: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

Следственная группа провела осмотр места падения воздушного судна, с которого были изъяты образцы топлива, регистрационное устройство и документы на вертолет, личные вещи и документы погибшего пилота. Следователи допросили в качестве свидетелей инженеров, проводивших предполетный осмотр вертолета, и изъяли с места заправки воздушного судна документы на топливо и его образцы. По ним назначена химическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что около 12 часов местного времени (08:00 мск) 10 декабря вертолет Robinson R66 вылетел из Новокузнецка (Кемеровская область) в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолета. Воздушное судно обнаружено в районе озера Каракуль. На его борту находился только пилот, он погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена").