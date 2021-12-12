Из общежития в Иркутске эвакуировали 70 человек из-за пожара

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Пожар в общежитии в Иркутске стал причиной эвакуации 70 человек, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. При возгорании система противопожарной защиты не сработала должным образом, проводится расследование.

"Сегодня в 15:01 (10:01 мск) в пожарно-спасательную службу Иркутска от очевидцев поступило сообщение о пожаре в здании общежития на улице Леси Украинки, д. 22. К месту пожара были направлены подразделения по повышенному номеру. На момент прибытия пожарных происходило горение домашних вещей на втором этаже пятиэтажки, 70 жильцов общежития эвакуировались самостоятельно", - сообщила пресс-служба.

В 15:24 (10:24 мск) пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Было установлено, что в одной из комнат женщина готовила еду, у нее загорелось раскаленное масло, огонь перекинулся на натяжной потолок и диван. В результате пожара на площади 2 кв. метров сгорели вещи, полностью закопчена комната.

В ГУ МЧС отметили, что противопожарная система в здании не сработала должным образом, сигнал о возгорании не пришел на пульт службы "01". "Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации", - подчеркнули в пресс-службе.