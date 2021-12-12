Два жителя Курской области погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом

КУРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Тела двух мужчин обнаружили в частном в поселке Пристень Курской области. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"От оперативного дежурного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчин в доме, расположенном на улице Колхозной в поселке Пристень. Предварительной причиной смерти мужчин явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

По факту обнаружения тел проводится проверка. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что обнаруженные тела двух мужчин без видимых телесных повреждений, дверь в дом заперта изнутри.