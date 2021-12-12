В ДТП с тремя "Камазами" и Kia Sorento на трассе на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре автомобиля, среди которых три "Камаза", столкнулись на трассе Краснодар - Ейск в Краснодарском крае, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, движение перекрыто, организован объезд, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю в воскресенье.

"В Каневском районе на автодороге Краснодар - Ейск, по предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя "Камазами" (два из них груженые зерном). Водитель автомобиля Kia Sorento погиб на месте, два водителя грузовых автомобилей "Камаз" пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение на данном участке полностью перекрыто, организован объезд через станицу Стародеревянковскую, на месте работают экипажи ДПС.