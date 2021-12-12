Два уголовных дела возбудили после стрельбы возле кафе в Тульской области

ТАСС, 12 декабря. Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы около кафе, произошедшей ночью в воскресенье в Тульской области, в ходе которой мужчина ранил посетителя, ударил сотрудника Росгвардии и дознавателя. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Суворовским межрайонным следственным отделом возбуждено два уголовных дела в отношении местного жителя 1982 года рождения. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 12 декабря в ходе конфликта возле кафе в городе Суворове мужчина произвел выстрел из предположительно травматического пистолета. Посетитель кафе получил повреждения в области живота. Стрелявший отказался выполнить требования прибывших на место сотрудников территориальных отделов МВД и Росгвардии и попытался скрыться. "При пресечении противоправных действий подозреваемого последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МО МВД "Суворовский", - добавили в пресс-службе ведомства.

Стрелявшего задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.