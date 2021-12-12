В трех районах Омской области из-за аварии на месторождении ограничили подачу газа

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Авария на Тевризском газоконденсатном месторождении стала причиной ограничения подачи газа в Тевризском, Тарском и Знаменском районах на севере Омской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минэнерго.

"ОАО "Тевризнефтегаз" сообщает о возможных отключениях от газоснабжения всех потребителей природного газа в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Неудобства связаны с аварийной ситуацией на Тевризском ГКМ: давление снижено до 1,5 кгс/см2. Также составлен список льготных категорий абонентов в Тарском и Тевризском районах, которым сохранят газоснабжение", - говорится в сообщении.

Добычу природного газа на Тевризском месторождении организовали в 1998 году для газоснабжения трех районов, в которых сейчас проживают около 70 тыс. человек. Сейчас подача газа осуществляется только из одной из трех скважин, которая не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. В результате с зимы 2020 года газ подается только для нужд приготовления пищи.