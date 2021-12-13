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В жилом доме в Оренбурге произошел пожар

Три человека погибли

ТАСС, 13 декабря. Три человека погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Оренбурге, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Огонь охватил жилой двухэтажный дом. Стены и перекрытия деревянные, что осложняет работы по тушению. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние здания. <…> В ходе работ по тушению в 04:58 (02:58 мск) обнаружены тела двух погибших. В 05:06 (03:06 мск) обнаружен третий погибший", - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. Первая информация о пожаре поступила в 01:33 мск, локализовать очаг удалось в 03:03 мск. В тушении огня задействованы 35 человек.

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РоссияОренбургская область
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