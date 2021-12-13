На фабрике в Кентукки рассказали о гибели восьми человек

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Восемь человек погибли, еще столько же числятся пропавшими в результате обрушения из-за торнадо свечной фабрики в городе Мэйфилд (штат Кентукки). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя компании - оператора предприятия Боба Фергюсона.

Во время разгула стихии, по предварительным данным, на территории производства находилось около 110 сотрудников. "Были ранние сообщения, что 70 человек могли погибнуть на фабрике. Это слишком много. Слава богу, цифры оказываются гораздо меньше, - сказал Фергюсон. - <...> Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти кого-то из восьми пропавших".

Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что свыше 80 человек погибли в штате в результате разрушительного торнадо и цифры могут превысить 100. При этом Бешир не пояснил, сколько жителей из этого числа, по его оценке, являлись работниками предприятия.

Общее число жертв торнадо в ряде штатов США превысило 90. Городу Мэйфилд с 10-тысячным населением был нанесен наибольший ущерб, там, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция, многие жилые дома.