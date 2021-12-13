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Обновлено 

В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе вещевого рынка

Информации о пострадавших нет

ТАСС, 13 декабря. Пожарные в Санкт-Петербурге тушат возгорание площадью 1 200 кв. метров на территории вещевого рынка во Фрунзенском районе, сообщается в понедельник в Telegram-канале ГУ МЧС России по городу.

"Горение происходит в трех ангарах на общей площади 1 200 кв. метров. Сохраняется угроза распространения на рядом стоящие ангары", - говорится в сообщения.

По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала. В тушении огня задействованы 62 человека.

Ранее сообщалось о пожаре в двух ангарах складируемой продукции на площади 400 кв. метров.

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