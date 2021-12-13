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У берегов Швеции столкнулись два грузовых судна

По данным телекомпании SVT, один из кораблей перевернулся

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у берегов Швеции близ острова Борнхольм, одно из них перевернулось. Об этом в понедельник сообщила телекомпания SVT со ссылкой на шведскую морскую администрацию.

Согласно опубликованным данным, перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании. На месте развернута поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 10 лодок, вертолеты, а также уцелевшее британское судно.

Информации о точной численности состава экипажа потерпевшего крушение судна не приводится. Известно, что им управляли не менее двух человек.

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