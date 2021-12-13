В Новгородской области из-за непогоды без электричества остались свыше 7 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек остались без электричества в ночь на понедельник в Новгородской области из-за непогоды. Об этом сообщает официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем телеграм-канале.

"По данным на 08:30 13 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 402 населенных пункта, 7 638 человек, у 304 установлены генераторы, новых отключений за ночь - 390 населенных пунктов и 7 509 человек. Отключения зафиксированы в 16 районах области. Работают 116 бригад, более 500 человек. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении

В субботу пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщила о том, что энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях. В воскресенье в компании уточнили, что за минувшие сутки специалисты восстановили 700 километров ЛЭП в Новгородской области.

По информации Новгородского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 13 декабря местами по Новгородской области сильный снег, мокрый снег, налипания мокрого снега. В течение суток местами по Новгородской области сохранится гололед, на дорогах гололедица.