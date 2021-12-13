Четыре человека пострадали при пожаре на рыболовном судне в порту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", стоящего в одном из портов Владивостока, пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Приморской транспортной прокуратуры.

"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в связи с пожаром 13 декабря в 14:30 местного времени (07:30 мск) на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта. <…> По предварительным данным пострадали четыре члена экипажа, которые доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в судовом помещении при проведении сварочных работ. В настоящее время пожар локализован, ориентировочно его площадь составила около 10 кв. метров.