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СМИ: в Южной Корее произошел взрыв на химзаводе

По данным агентства Yonhap, погибли два человека

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы Республики Корея.

По данным агентства, взрыв произошел на складе химического завода в городе Йосу. Причина взрыва не уточняется.

Отмечается, что в момент взрыва на месте происшествия находились семь человек. При этом один из них в настоящий момент числится пропавшим без вести.

Как сообщает Yonhap, экстренные службы приступили к тушению пожара, образовавшегося в результате взрыва. Дым виден на расстояния 10 км от места происшествия.

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