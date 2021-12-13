Более 170 человек эвакуировали из детсада в Родниках Ивановской области из-за задымления

ТАСС, 13 декабря. Более 170 человек, в том числе 138 детей, эвакуировали из детского сада в микрорайоне Южный в Родниках Ивановской области из-за короткого замыкания электропроводки и задымления. Все они в данный момент размещены в ближайшей школе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло короткое замыкание электропроводки с задымлением без последующего горения. Все дети и персонал эвакуированы из детсада, всего 174 человека, в том числе 138 детей. Размещены в ближайшей школе №4", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.